فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول أن وزارة الأشغال بانتظار لجنة المناقصات المركزية للموافقة على طرح 13 مشروعا للصيانة والطرق وذلك تمهيدا لطرحها قريبا. وأضاف أن «المناقصات» في طور الموافقة واعتماد هذه المشاريع من حيث الأطر القانونية وكذلك التأكد من عطاءات الشركات العالمية والمحلية من حيث تنفيذها لهذه المشاريع ومدى تطابق أوصاف الأمور الفنية لهذه الشركات.

وكشف عن أن كلفة هذه المشاريع تفوق الـ 250 مليون دينار، مشيرا إلى أن «الأشغال» حصلت على جميع الموافقات من الجهات الرقابية المعنية، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى الحصول على ميزانية إضافية أخرى لتغطية بعض المشاريع المهددة بالإلغاء بسبب نقص الميزانية.