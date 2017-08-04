أكد رئيس الجمعية الكويتية للاخاء الوطني موسى معرفي أن الظروف الصعبة التي تمــر بها المنطقة تتطلب من الكويتيين التلاحم لقطع الطريق على كل من يريد السوء بوطنهم.

وقال معرفي في بيان صحافي: في ذكرى الاحتلال العراقي البغيض لدولتنا قبل ٢٧ عاما.. فان اول ما نستذكره كلنا هو لحمتنا وحبنا لبعضنا.. كل اطيافنا وجذورنا.. حين كنا سدا منيعا بوجه اعدائنا.

وأضاف: لا شك اننا اليوم نمر بظروف غير عادية وصعبة على بلدنا والمنطقة المحيطة بنا، الامر الذي يتطلب ان نبقى متلاحمين متراصين لنقطع الطريق على كل من ينوي الشر لوطننا الغالي.

وشدد معرفي على أن: الجمعية الكويتية للاخاء الوطني تصب اهدافها وغاياتها في تعزيز هذا التسامح والاخاء بين ابناء الشعب الكويتي الذي اثبت للعالم كله ان معدنه اصيل وانه ضرب مثلا في لحمته ووحدته حين تصدى للعدو الغادر.. تدعو كل هذا الشعب الى التمسك اكثر بوطنه من خلال سد الطريق على كل من تسول له نفسه شق وحدته لاضعافه، والدخول من خلال ثقوب نسيجه لتمزيق كل ما تبقى له من معاني للحب والتسامح والاخاء على ارض وطن صغير في رقعته كبير في قلبه وحبه لأهله.

وختم بالقول: اذ تعلن الجمعية الكويتية للاخاء الوطني وقوفها وراء كل الجهود التي تصب في صالح الوطن وكل ما يزيد من ترابطه وانسجامه ورفعة شأنه.. فهي تؤكد ضرورة الا ننسى ان الاحتلال العراقي الغاشم سرق وكسر واحرق الكثير على ارضنا، الا انه لم يستطع ان يسرق حبنا او يكسر وحدتنا او يحرق فخرنا بوطننا.. وطن النهار.