شاركت محافظة الفروانية حفل ختام برنامج التدريب الصيفي الحادي عشر لذوي الإعاقة الذي نظمته الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين بمجمع الأفنيوز، بحضور الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح، ورئيس مجلس إدارة الجمعية رحاب بورسلي.

وتأتي مشاركة المحافظة في مثل هذه الفعاليات انطلاقا من حرص المحافظ الشيخ فيصل الحمود على الاهتمام بجميع الفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة، وتأكيداته على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ودمجهم في المجتمع، لاسيما أن الاهتمام بهذه الفئة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، فضلا عن أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجاتهم.

يذكر أن المحافظ شدد في أكثر من مناسبة على أهمية مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ورجال الأعمال والشركات في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تجعل منها أكثر قوة وفاعلية وتصنع شبابا منتجا للمجتمع.