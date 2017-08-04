بحث معهد الكويت للأبحاث العلمية مع معهد «ماكس بلانك» الألماني للكيمياء سبل التعاون العلمي والتقني في مجال الكيمياء البيئية إضافة إلى بحث نتائج المشاريع الثنائية المشتركة.

وقالت المديرة العامة لـ «الأبحاث» الكويتي د.سميرة عمر في تصريح صحافي إن زيارة الوفد الألماني للمعهد تهدف إلى استعراض نتائج زيارة سفينة الأبحاث الدولية المتطورة (كوماندور ايونا) لدول المنطقة والقياسات التي تقوم بها خلال رحلتها التي تستغرق 60 يوما من يونيو وحتى شهر أغسطس الجاري.

وأضافت عمر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية يشارك في هذا المشروع الذي يهدف إلى دراسة تراكيز الأبخرة الكيميائية الهوائية (الايروسول) في البيئة الجوية بإقليم البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وتأثير الغبار عليها ودراسة التغيرات المناخية على الدورة الطبيعية لهذه الأبخرة.

وذكرت أن المشروع يشارك فيه عدد من المراكز العلمية والبحثية العالمية ومن المنطقة معهد الأبحاث الكويتي اضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الرحلة البحرية يشارك فيها باحثون من دول عربية وأجنبية عدة منها الكويت ونحو 24 من العلماء والفنيين والباحثين الشباب.