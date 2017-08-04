مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه ليس صحيحا أن رافضي الوظيفة الحكومية سيحرمون من الترشح للتوظيف حتى لو رفضوا اكثر من مرة.

وقالت المصادر ان رافضي الوظيفة الحكومية سيتم تصنيفهم في 3 خانات رئيسية.

وأوضحت المصادر ان هذا التصنيف يهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المسجلين الراغبين في الحصول على وظيفة حكومية.

وأضافت ان الخانة الأولى ستضم رافضي الترشح مرة واحدة، والخانة الثانية رافضي الترشح مرتين، والخانة الثالثة رافضي الترشح ثلاث مرات.

وزادت قائلة: ان الخانة الأولى ستكون لها أولوية الترشح إذا توافرت احتياجات بعد ترشح المؤهلين للترشح، على ان يتم ترشح اصحاب الخانة الثانية إذا توافرت احتياجات مجددا، وهكذا يتم ايضا عن ترشح الموجودين في الخانة الثالثة اذا كان هناك المزيد من الاحتياجات.



هذا، وأعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح ١٨٨١ مواطنا ومواطنة للعمل في الجهات الحكومية تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 12 يوليو الماضي.