عادل الشنان

كشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية للسكنية أن 85% من أصحاب الطلبات القديمة للرعاية السكنية والبالغة 2921 طلبا المسجلة منذ العام 1998 وما قبل تقدموا للتخصيص على قسائم مشروع خيطان الجنوبي.



وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة م.إبراهيم الناشي إن المؤسسة استقبلت حتى يوم أمس الخميس 2484 طلـــــب تخصيص للراغبين من الطلبات القديمة على قسائم المشروع، في حين تستمر الإدارات المعنية استقبالهم حتى انتهاء المهلة المعلنة في نهاية سبتمبر المقبل.

وأظهرت الإحصائية ان الإقبال على مشروع خيطان كان واضحا بعد رفع أولوية التخصيص للراغبين حتى نهاية ديسمبر 1998، حيث ان الأعداد المسجلة في العام ذاته بلغت 1612 طلبا إسكانيا في حين يبلغ إجمالي الطلبات المسجلة منذ عام 1997 وما قبل 1308 طلبات يتنافسون على 1448 قسيمة.



وأعلنت المؤسسة أنها مازالت تستقبل الراغبين في التخصيص على مشروع جنوب عبدالله المبارك السكني من الطلبات التي قبل تاريخ 30 يونيو 1999، وذلك حتى نهاية سبتمبر المقبل، وكذلك مشروع جنوب المطلاع السكني لأصحاب الطلبات المسجلة حتى 31 ديسمبر 2013 والراغبين في التخصيص على شقق شمال غرب الصليبخات حتى قبل تاريخ 31 ديسمبر 2011.