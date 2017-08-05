النمران: وجود مكتب للتنفيذ في المنافذ الحدودية إنجاز جاء بتعاون «العدل» و«الداخلية» .. وعدد المسافرين عبر النويصيب خلال الأعياد والعطل بلغ 35 ألفا

إنشاء المكتب كان مجرد فكرة والعزب حوّلها إلى واقع

العمل في المكتب يجري على مدار 24 ساعة

رأينا علامات الفرح على وجوه المسافرين الذين تم رفع منع السفر عنهم بمكتب «العدل» في «النويصيب» عبدالهادي العجمي

قال رئيس تنفيذ محافظة العاصمة بوزارة العدل المستشار علاء الصدي في تصريح لـ «الأنباء»: ان فكرة إنشاء مكتب العدل التابع للإدارة العامة للتنفيذ في منفذ النويصيب كانت مطروحة منذ فترة، ولكن لم يتم تطبيقها على ارض الواقع، لافتا الى ان وزير العدل د. فالح العزب يعتبر احد العوامل الرئيسية لتطبيقها على ارض الواقع، وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ والإدارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال تدشينه مكتب العدل التابع للإدارة العامة للتنفيذ في منفذ النويصيب مساء أمس الأول.

وثمن الصدي جهود اللواء منصور العوضي والعميد إياد الحداد والعقيد صلاح النمران الذين هيأوا لنا موقع لمكتب العدل في المنفذ.

ولفت الصدي الى ان العمل في المكتب يجري على مدار 24 ساعة لرفع منع السفر عن المسافرين المطلوبين على المبالغ المالية الخاصة بالديون المدنية فقط، وقد تم بدء العمل فيه منذ 31 يوليو الماضي وتم رفع منع السفر عما يقارب 20 مسافرا بعد سداد المبالغ المطلوبة، وذكر ان هناك بعض العقبات البسيطة جدا ولكنها ستتلاشى مع مرور الوقت، مشيرا الى ان هناك خطوات قادمة لافتتاح مكاتب في منفذي السالمي والعبدلي قريبا.

من جانبه، أكد مدير جوازات منفذ النويصيب العقيد صلاح النمران في تصريح لـ «الأنباء» ان وجود مكتب تابع للإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل في المنافذ الحدودية يعتبر انجازا مميزا، والذي جاء بتعاون وزارتي العدل والداخلية.

ولفت النمران الى ان وجود المكتب في منفذ النويصيب سيعمل على تسهيل إجراءات (منع السفر) على المسافرين بعد سداد ما عليهم من مبالغ مطلوبة خلال فترة وجيزة جدا، مضيفا اننا الآن في موسم الصيف والإجازات وقد بلغ عدد المسافرين عبر منفذ النويصيب خلال الأعياد والعطل الرسمية 35 ألف مسافر، وكثير من المسافرين يفاجأون بمنع السفر عنهم بسبب الغرامات أو المخالفات المالية، ما يضطرهم للرجوع لإلغاء سفرهم والعودة متحملين عناء الطريق، اما الآن فما عليهم فقط الا دفع المبالغ المطلوبة وإتمام عملية إجراءات رفع المنع وإكمال سفرهم.

وأكد النمران اننا رأينا حقيقةً علامات الفرح على وجوه عدد من المسافرين الذين تم رفع منع السفر عنهم من خلال مكتب العدل في منفذ النويصيب وسنعمل بيد واحدة مع اخواننا في وزارة العدل فيما يتعلق بهذا الشأن للتسهيل على المسافرين عبر هذا المنفذ الحيوي.

وطمأن النمران بأن حركة المسافرين طبيعية وانسيابية جدا، مؤكدا اننا نعمل بكل طاقاتنا وان جميع الموظفين متواجدون على رأس عملهم.