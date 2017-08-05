أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 7 أغسطس الجاري من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء في ميدان الرماية البحري على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه الى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.