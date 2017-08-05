بشرى شعبان

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري استعداده لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدعم المزارع الكويتي الذي يشكل جزءا أساسيا في الأمن الغذائي.

وكشف الجبري في تصريح صحافي على هامش لقائه رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح وأعضاء مجلس الإدارة منهم نائب الرئيس عبدالله الدماك وأمين السر جابر مرزوق العازمي ونائب رئيس تحرير مجلة المزارع رئيس العلاقات العامة والاعلام وعضو مجلس الادارة حسين بن صامل وعضو المجلس محمد علي بادي المطيري، وكذلك حضور نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة دعيج البرازي وذلك في مكتبه انه يقف الى جانب المزارع ويتابع كل اوضاع المزارعين ومتطلباتهم اولا بأول عبر ممثل الاتحاد في مجلس ادارة هيئة الزراعة براك الصبيح مبديا استعداده لتنفيذ كل مطالب الاتحاد سواء في هيئة الزراعة او البلدية وتوفير كل ما يحتاجون من اجل التطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

ولفت الجبري الى انه تم تحديد اربعة مواقع جديدة لتسويق المنتج النباتي المحلي وكانوا يحتاجون قرارا تم اتخاذه بالفعل ونحن على استعداد لتنفيذ اي مقترح يتقدم به الاتحاد بشأن منافذ البيع تساهم بسهولة تسويق المنتوجات الزراعية الوطنية.

وتمنى الجبري كل التوفيق لمجلس ادارة الاتحاد في عمله لخدمة المزارعين، مشيرا الى انه على تواصل دائم مع المزارعين وأنه على استعداد لتسهيل كل الإجراءات التي تخدم المزارعين.

مساندة المزارع

بدوره، توجه رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح بالشكر الى الوزير محمد الجبري على كل ما يقدمه لدعم اخوانه المزارعين، مشيدا بسعة صدره للاستماع لمطالب اخوانه المزارعين الذي حمل مجلس ادارة الاتحاد اليه عددا من المطالب ووعد بتنفيذها وعلى ما أبداه من استعداد لتنفيذ كل المطالب وتواصله الدائم للاستماع لمطالب المزارعين والعمل على تنفيذها.

وأكد الصبيح ان الوزير على تواصل دائم مع مجلس ادارة الاتحاد من اجل حل ومعالجة اي اشكالية تواجه المزارعين في عملهم وتقديم كل ما يساعدهم في عملهم وتسهيل إجراءات عملهم الى جانب توفير منافذ جديد لتسويق المنتجات.

وختم الصبيح بالشكر للوزير باسمه وأعضاء مجلس الادارة وجميع المزارعين بالشكر على تعاونه ومساندته لقضايا المزارعين.