أعلن أمين سر جمعية المنابر القرآنية د.سعيد الأصبحي عن إطلاق الدورة الصيفية لمشروع غلمان القرآن لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية مطلع شهر أغسطس 2017م، وذلك استكمالا لمسيرة الشؤون التعليمية في العناية بتنشئة جيل قرآني يحمل أخلاق القرآن.

وعن طبيعة الدورة الصيفية وفعالياتها أوضح د.الأصبحي ان الدورة تستهدف طلاب حلقة الغلمان من 4 سنوات إلى 7 سنوات، كما أنها تشمل بعض طلاب المدارس الابتدائية الراغبين في الاستفادة من البرنامج العلمي للحلقة الصيفية، وأنها ستنطلق في الفترة من 1/8/2017 إلى 25/8/2017، بمسجد ملا راشد سعود الصقر - بمنطقة سعد العبدالله ق 10.

وعن أهدافها قال إنها تهدف إلى تقييم المحصلة العلمية للطلبة القدامى، مع التركيز على تثبيت مقرر منهج الحلقة السابقة سواء في القرآن الكريم أو اللغة العربية وفق برنامج يجمع بين المواد العلمية والترفيهية، والوقوف على أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه بعض الطلبة في عملية التلقي ومحاولة معالجتها، إلى جانب استهداف الطلبة المتأخرين ودعمهم علميا لتمكينهم من مسايرة مواد الفصول الدراسية لمنهج غلمان القرآن، وحماية الطلاب من آثار الفراغ السلبية واستثماره في البرامج المفيدة، وتكوين حلقة وصل صيفية وجسر تواصل بين الإدارة التربوية لمشروع غلمان القرآن وبين الطلبة وأولياء أمورهم سواء القدامى أو الجدد.

وبين د.الأصبحي ان إطلاق الدورة الصيفية لمشروع غلمان القرآن للبنين والبنات يهدف إلى تعليم أسس اللغة العربية والقرآن الكريم إلى جانب البرنامج الترفيهي بما يتناسب مع طبيعة الإجازة الصيفية وأجوائها، وبما يمثل لبنة مهمة في مسيرة التعليم القرآني، إلى جانب تنمية مهارات الأطفال، وتنشئة الصغار على اكتساب النباهة، وتطوير مستوى التعليم لديهم، وإشراك الآباء وأولياء الأمور في عملية التعليم والتعلم النشط، وتفعيل البرامج الحديثة لتلقي المعارف، وتربية الأطفال على القيم النبيلة والأخلاق الفضيلة وحب الوطن.

وأكد د.الأصبحي ان مشروع غلمان القرآن يشرف عليه معلمون أكفاء من ذوي الخبرة في مجال تحفيظ القرآن الكريم ومناهج التعليم والتلقي التربوي، لتنشئة أطفال يتربون على قيم القرآن الكريم ومفاهيمه بأسلوب علمي يراعي الفروق الذهنية وقدرات الاستيعاب لدى الأطفال، ويعمل على تطوير وصقل مواهبهم ومهاراتهم.

ودعا د.الأصبحي أولياء الأمور إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم من البنين والبنات في الدورة الصيفية لحلقات مشروع «غلمان القرآن» من خلال الاتصال على رقم 94124391، مؤكدا ان «المنابر القرآنية» تضع في قمة اهتماماتها خدمة القرآن الكريم والقائمين عليه، والسعي لتحقيق رؤيتها في الريادة والتميز في خدمة القرآن الكريم وأهله.