عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود حمد الرومي عن عميق شكره الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على حسن استقباله لوفد جمعية الإصلاح الذي ضم بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة كلا من عضو مجلس إدارة أمين الصندوق هشام العومي ورئيس فريق العلاقات العامة مشعل الزير.

وقال الرومي ان اللقاء كان طيبا ومثمرا لمسنا خلاله ثقة وحفاوة سموه ورعايته للعمل الخيري والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها جمعية الإصلاح الاجتماعي بإشراف ومتابعة من الوزارات المعنية في الحكومة الكويتية.

وعبر الرومي عن الشعور بالفخر الشديد لأن تكون الكويت وسيطا دوليا مرموقا ومحترما في السعي لوحدة الخليج الذين هم أهلنا وأبناء عمومتنا كما أمر ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء أكد تقديره لموقف الجمعية المتضامن مع مبادرات سمو الأمير .

وتضمن اللقاء اطلاع سمو رئيس مجلس الوزراء على أعمال الجمعية وأنشطتها الحالية مثل الأنشطة الخيرية والاجتماعية مثل الأندية الصيفية ومراكز النشء والشباب، ولم يدخر سمو الرئيس جهدا في النصح بما فيه صالح الوضع العام الذي يتطلب حكمة وتهدئة.

وبمناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم ختم الرومي اللقاء بتذكر الجهود الوطنية المخلصة في الغزو، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن ينعم على بلادنا الحبيبة بالأمن والأمان.