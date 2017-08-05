الشمري: نأمل تخصيص مساحة جديدة لإقامة سوق مركزي متطور يخدم أهالي المنطقة





أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزازه بأداء الجمعيات التعاونية بالمحافظة وتقديره لاضطلاعها بمسؤوليتها المجتمعية، وعملها ضمن فريق واحد للارتقاء بالخدمات في مختلف المناطق، مشيدا بعراقة التجربة التعاونية الكويتية عربيا ودوليا، وحضورها الفاعل محليا وإقليميا، مشيرا إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات التعاونية، لتنمية ودعم الخدمات المؤداة الى أهالي وقاطني المناطق المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ورئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية حسين سعود الشمري وأعضاء مجلس الإدارة أحمد سعد العتيبي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة وجبر الديحاني رئيس لجنة المشتريات واحمد الحمدان مدير العلاقات العامة، حيث ثمن المحافظ الجهود المخلصة للقائمين على الجمعية، معربا عن ارتياحه لما اطلع عليه من مشروعات حالية ومستقبلية يعكف عليها مجلس الإدارة والتي تسعى لتعزيز الخدمات للمساهمين، علاوة على الوقوف على متطلبات الجمعية لدى بعض جهات الاختصاص والتعجيل بالوفاء بها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية حسين الشمري: ان اللقاء تطرق الى مناقشة احتياجات منطقة الصباحية بوجه عام، حيث قدمنا للمحافظ شرحا وافيا حول المعوقات والمشكلات التي تواجه جمعية الصباحية وفي مقدمتها رفض البلدية تخصيص مساحة لإقامة سوق مركزي جديد للجمعية بدلا من السوق الحالي، مشيرا الى ان عدد مساهمي الجمعية يفوق 17 ألف مساهم، وهناك حاجة فعلية لبناء سوق مركزي حديث متعدد الأدوار ومواقف سيارات لاستيعاب الأعداد المتزايدة منها.

وأشار الى ان الكتاب الذي تقدمت به الجمعية للبلدية تم رفضه بحجة ان المساحة المطلوب تخصيصها للسوق مخصصة لإقامة حديقة عامة، علما ان هناك حديقة عامة موجودة في قطعة 5 بالمنطقة وتشرف عليها وتقوم بصيانتها جمعية الصباحية.

وأوضح الشمري ان الشيخ فواز الخالد تبنى الموضوع ووعد بمخاطبة كل الجهات المختصة للحصول على الموافقة بتخصيص هذه المساحة خدمة لأهالي منطقة الصباحية، مشيرا الى ان الجمعية حققت نتائج جيدة العام الماضي وتم توزيع أرباح بنسبة 7.1% على المساهمين، مبشرا بزيادتها العام المقبل، إضافة الى عمل العديد من المهرجانات التسويقية تيسيرا على المواطنين والمقيمين.