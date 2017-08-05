شيعت الكويت أمس المغفور لها، بإذن الله تعالى، سيدة الأعمال سعاد الحميضي بحضور جمع كبير من المشيعين تقدمهم عدد من كبار الشيوخ والمسؤولين ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.



من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة في تصريح خلال تشييع الجنازة: رحم الله الفقيدة المغفور لها سعاد الحميضي، فقد كانت رائدة من رواد العمل الاقتصادي في الكويت، وكانت فخرا لكل الكويتيين، كونها من أولى النساء اللاتي مارسن هذا العمل، بل وتميزن فيه، ونسأل الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.