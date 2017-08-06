وزعت حملة «الكويت بجانبكم» التي تمولها الجمعية الكويتية للإغاثة ألفي سلة غذائية و12 ألف قنينة ماء على أهالي الجانب الأيمن من مدينة الموصل شمالي العراق.



وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في مؤسسة البارزاني الخيرية إسماعيل عبدالعزيز لـ «كونا»: «تم خلال الأسبوع المنصرم إيصال 60 طنا من المواد الغذائية و12 ألف قنينة مياه شرب الى أحياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل».



وأشار الى ان أهالي تلك المناطق يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية الأساسية بسبب الدمار الكبير الذي لحق بأحيائهم جراء العمليات العسكرية الأخيرة.



وأشــاد عبــدالعـزيز بالمساعدات المقدمة من الكويت والتي قال انها غطت اكبر عدد من النازحين العراقيين إضافة الى إيصالها الى الأحياء المحررة من مدينة الموصل.



وبادرت الكويت ومنذ انطلاق عمليات تحرير الموصل من قبضة ما يسمى بتنظيم الدولية الإسلامية (داعش) بتوزيع المساعدات الغذائية على النازحين ولدى تحرير أحياء المدينة أرسلت مئات الأطنان من المواد الغذائية ومياه الشرب الى الأحياء المنكوبة من الموصل.