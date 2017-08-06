تمكن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية من انتشال ورفع يخت غارق يزن 50 طنا مقابل مقهى الشميمري الشعبي بساحل شرق في مدينة الكويت بعد تعرضه للحريق.



وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ «كونا»: إن الفريق تلقى خبر غرق اليخت بعد تمكن رجال الإطفاء التابعين لمركز الإنقاذ البحري بميناء الشويخ من إخماده وسحبه للساحل من أجل سلامة القوارب واليخوت الراسية في مارينا سوق شرق.



وأضاف الفاضل ان فريق الغوص تمكن من انتشال اليخت رغم صعوبة العمل نتيجة لاهتراء أغلبية أجزائه وحرارة الجو لكن الغواصين تمكنوا من ربطه بإحكام عن طريق الأحزمة والحبال مع استخدام رافعات ضخمة نظرا إلى وزن اليخت، موضحا ان العملية انقسمت إلى أربع مراحل بدأت بثبيته بإحكام في مكانه ومنع انجرافه مع التيارات المائية ومباشرة الفريق يوميا بجمع الأجزاء التي تتناثر منه والتي كانت تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية لوجوده قرب مدخل (مارينا).