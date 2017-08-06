بشرى شعبان

كشفت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا عن مبادرة القطاع لتنفيذ مشروع إعادة تدوير الأوراق المستعملة بدلا من حرقها وإنتاج المحارم الورقية منها.

وأكدت الملا في تصريح لـ«الأنباء» البدء في إعادة التدوير لفترة تجريبية مدتها 6 شهور تبدأ في منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم وقف الحرق نهائيا ونقل المحرقة للسكراب، مشيرة الى ان المشروع سيقضي على السلبيات الناتجة عن الحرق والذي يتسبب بأضرار بيئية الى جانب تكدس الأوراق المستعملة بالقطاع فترة من الزمن بساحات مكشوفة، كما ان تعرضها لتقلبات الجو يتسبب بانتشار الجراثيم والحشرات، بالإضافة الى استهلاك الديزل وأضراره على الصحة بالإضافة الى توفير التكلفة المادية وغيرها من الأمور.



وذكرت ان للمشروع ايضا إيجابيات منها توفير بيئة صحية آمنة وخالية من التلوث للنزلاء والعاملين وكسب عائد توفير المحارم الورقية والمنظفات للإدارات وتشجيع سياسة الدولة التي تنادي بضرورة إعادة تدوير الورق.