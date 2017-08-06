علاقات الإقليم الاقتصادية والسياسية في المنطقة ستكون أكثر متانة بعد الاستفتاء

إجراء الاستفتاء قرار الشعب ولن يتراجع عن قراره تحت أي ضغوط

لولا قوات البشمركة لما تحررت الموصل وتغلبت على «داعش»

المساعدات الكويتية ساهمت في التخفيف من معاناة النازحين العراقيين

أكد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ان عملية الاستفتاء التي من المزمع اجراؤها في اقليم كردستان في الـ25 من سبتمبر المقبل لن تشكل خطرا على احد بل بقاء الوضع كما هو الذي سيشكل خطرا كبيرا.

جاء ذلك خلال لقائه مساء امس الاول الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور الاقليم حاليا ويمثل اهم المنافذ الاعلامية في الكويت.

وقال البارزاني ان «الهدف من الاستفتاء حماية الشعب الكردستاني من تكرار الكوارث والمآسي في المستقبل».

وحول مخاوف دول المنطقة من الاستفتاء، قال البارزاني انه «لا ينبغي على الدول المحيطة بالاقليم أن تتخوف من الاستفتاء اذ اثبت الاقليم خلال الـ26 عاما الماضية أنه عامل استقرار في المنطقة».

واضاف ان «علاقات الاقليم الاقتصادية والسياسية في المنطقة ستكون اكثر متانة بعد الاستفتاء».

واوضح البارزاني ان «الاعتراض الايراني ـ التركي على اجراء الاستفتاء يعود الى وجود الكرد في بلدانهم»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الأميركية لم تبد رفضها بل قالت ان الوقت غير مناسب.

وأكد أن اجراء الاستفتاء قرار الشعب الكردستاني والشعب اسمى من الأحزاب ولن يتخلى عن حقه ولن يتراجع عن قراره تحت أي ضغوط.

ولفت البارزاني الى انه بناء على التجارب السابقة فمن الافضل ان يكون الاقليم والحكومة العراقية جارين جيدين لمنع حدوث مشاكل اكبر.

وحول الوضع الحالي في الموصل قال انه «لولا قوات البشمركة لما تحررت الموصل وتغلبت على ما يسمى تنظيم (داعش)»، مشيرا الى ان الاقليم استقبل اكثر من مليون نازح جراء العمليات العسكرية في العراق.

وبالنسبة للمساعدات الكويتية المقدمة للنازحين العراقيين قدم قنصلنا العام د.عمر الكندري خلال اللقاء فيلما وثائقيا عن مجمل المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين ضمن حملة «الكويت بجانبكم» التي شملت العديد من المجالات.

بدوره، اثنى البارزاني على المساعدات المقدمة من قبل الكويت للشعب العراقي، لافتا الى انها ساهمت الى حد كبير في التخفيف من معاناة النازحين العراقيين وعبء السلطات التنفيذية في الاقليم.

وبمناسبة الذكرى السنوية للاحتلال العراقي للكويت والتي تصادف الثاني من اغسطس كل عام، اكد البارزاني أن الشعب الكويتي ضرب مثالا رائعا في الوحدة الوطنية ابان الاحتلال.

وأعرب عن تطلع الإقليم لتطوير العلاقات بينه وبين الكويت التي تمتلك موقعا خاصا ومهما لدى الشعب الكردستاني.

وضم الوفد الاعلامي الكويتي الذي وصل الاقليم يوم امس الاول نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير «كونا» سعد العلي ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ورئيس تحرير جريدة «الكويت تايمز» عبدالرحمن العليان وامين سر جمعية الصحافيين الكويتيين عدنان الراشد.