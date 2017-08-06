تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تنظم مجموعة من الفرق التطوعية الكويتية وجمعيات النفع العام، مهرجان قصة وطن 2، وذلك في السابعة من مساء يوم غد «الاثنين» في صالة تنمية المجتمع بمنطقة هدية.

يأتي المهرجان تزامنا مع ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم، ويضم العديد من الفعاليات التي تجسد تلك الذكرى، حيث سيتم عرض فيلم وثائقي من إعداد مجموعة «كويتي قول وفعل» وقصيدة شعرية للشاعر معجب بن جابر وعدد من الشعراء، إضافة الى عرض مسرحي بعنوان «كسرة صحوة» يقدمه فريق أحفاد الكويت، وعرض آخر بعنوان «مذكرات من واقع الخيال» تقدمه مجموعة من أجل الكويت، وأوپريت «أنا الخليجي» تقدمه مجموعة الكويت بقلوبنا وايضا أوپريت «وطن النهار» لمجموعة فريق وطن النهار، كما سيتم تنظيم معرض على هامش المهرجان تشارك فيه العديد من الجهات الرسمية والأهلية.