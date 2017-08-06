تفقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج مكتب «كونا» في العاصمة النمساوية فيينا واطلع على سير عمله وبحث سبل تطويره بما يواكب المستجدات الإعلامية.

واطلع الشيخ مبارك على سير عمل المكتب وتغطياته الميدانية سواء منها المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين أو ما يتصل بزيارات الوفود الكويتية المشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية في فيينا من بينها اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» إضافة الى سبل تطوير عمل المكتب لتتسنى له الاستجابة للمتطلبات الإعلامية الحديثة.

واستمع الشيخ مبارك الى شرح مفصل عن ظروف عمل مكتب «كونا» في فيينا الذي أنشيء في ثمانينات القرن الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتشجيع مكاتب ومراسلي «كونا» في الخارج وتذليل كل العقبات التي تواجه مراسلي الوكالة أينما كانوا.