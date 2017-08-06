أعلنت وكيلة وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي اتخاذ جميع الاجراءات الادارية لتفعيل نظام البصمة الخاص بالحضور والانصراف على المديرين والمراقبين ومن تجاوزت خدمتهم 25 عاما من موظفي وزارة المواصلات على ان يتم تطبيقه مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت السبيعي في تصريح صحافي التزام الوزارة بتطبيق البصمة على المديرين والمراقبين ومن في حكمهم ومن أعفي من البصمة لبلوغه 25 سنة خدمة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة مراقبة المتابعة والدوام في ادارة الشؤون الإدارية لتحديث البصمة في موعد اقصاه 28 سبتمبر المقبل لتجنب المساءلة القانونية.