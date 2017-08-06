قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري إن «الأوقاف» أخذت على عاتقها مهمة نشر وتعزيز مبادئ وقيم منهج الوسطية وزرع روح المواطنة والانتماء والولاء لدى أبناء المجتمع الكويتي.

وأضاف الجبري في تصريح صحافي امس بمناسبة إطلاق مشروع «تحصين» أن اهتمام الوزارة بنشر وتعزيز قيم الوسطية يأتي في ظل الأجواء والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب العمل بجد واجتهاد لتحقيق الأمن للبلاد والمستقبل الواعد للأبناء.

وأوضح أن قضية مواجهة التطرف وتعزيز الوسطية والاعتدال فضلا عن تعزيز روح المواطنة والانتماء للوطن تعتبر هدفا مهما في استراتيجية «الأوقاف»، لافتا إلى أن الشعب الكويتي سطر خلال الاحتلال العراقي الغاشم أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لهذا الوطن.

وذكر أن تلك الفترة المريرة شهدت التفاف الشعب الكويتي حول القيادة السياسية واصطفاف جميع أفراد الشعب وبكل طوائفه خلف الشرعية الكويتية.

وعن مشروع «تحصين» أفاد الجبري بأنه يستهدف شريحة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وطلبة الكليات والمعاهد التطبيقية وطلبة جامعة الكويت من خلال إقامة حلقات نقاشية وورش عمل في العام الدراسي المقبل.



وقال إن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الانتماء الوطني وتعميق مفاهيمه لدى الطلاب وغرس قيم المواطنة الصالحة والتصدي للأفكار المنحرفة الواردة عن طريق بعض وسائل التواصل الاجتماعي.