ليلى الشافعي

أطلقت الأمانة العامة للأوقاف مسابقة الكويت الدولية الثالثة 2017م لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس شؤون الأوقاف محمد الجبري.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة صقر السجاري بأن تنظيم المسابقة يعبر عن إيمان الأمانة العامة للأوقاف بأن أطفال اليوم هم عماد المستقبل، وأن تعزيز مفهوم الوقف والعمل الخيري والتطوعي عند هذه الفئة منذ الصغر هو بداية الطريق لبناء الثقافة الوقفية اللازمة للنهوض بالمجتمع، وان من أهداف المسابقة نشر الوعي بأهمية قصص الأطفال لدى المجتمع وترسيخ مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري لدى الأطفال بالإضافة لصقل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والجمالية لديهم ودعم وتشجيع المواهب في مجال الإبداع القصصي وتوجيه الاهتمام نحو موضوعات جديدة.

وبين ان المشاركة في المسابقة كانت مفتوحة للشباب من الطلبة والطالبات، والمؤلفين (المحترف منهم والهاوي)، والعاملين في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي، ورواد العمل الخيري والتطوعي، والمؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص للتشجيع على التأليف والإبداع في هذا المجال من أجل الحصول على مخرجات قصصية تتمتع بعلو المستوى ومهنية المعالجة كوسيلة تخاطب مؤثرة وموضوعها لهذا الدورة مماثل للدورتين السابقتين حيث تفتح باب الخيال بالنسبة للمؤلف وتشترط ان تكون في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي بأسلوب أدبي غير مباشر وبعيد عن الوعظ والأسلوب التعليمي التقريري.

وأكد ان المشاركة في هذه الدورة 2017م كان كبيرا وواضحا عن الدورتين السابقتين، حيث تجاوز عدد المشاركين (350 قصة) من معظم الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وذلك بعد إغلاق باب المشاركة في المسابقة يوم 31/7/2017م والمعلن عنه سابقا، بما يؤكد أهمية الجائزة وانتشارها عالميا.