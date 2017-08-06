أقام معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية حفلا لتكريم المشاركين والمشاركات بمشروع «خله منتج 2» بمقر الجمعية بمنطقة الروضة.



هذا، وأقيم المشروع بدعم من نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، ويعد «خلك منتج» أفضل مشروع اجتماعي تأهيلي في الكويت ينمي مهارات وقدرات الشباب ضعيفي الدخل ويمكنهم من الدخول في سوق العمل.

وفي كلمة له أثناء الحفل رحب مدير معهد كامز للتدريب الأهلي عثمان الثويني بالضيوف والمشاركين، مثمنا الدعم اللامحدود الذي حظي به المشروع من قبل نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، وكذلك التعاون والمشاركة الفعالة من قبل المشاركين والمشاركات كل في المجال الذي رغب في التخصص فيه.



وأوضح أن هدف المشروع تخريج طاقات بشرية تساهم بقوة في دفع عجلة التقدم والتنمية، علاوة على استثمار هذه الطاقات والمواهب والقدرات وتنميتها وصقلها بما يعود بالإيجاب على واقع اسرها، فتحولها من العوز والحاجة إلى العطاء والإنتاج، وهذه فلسفة المعهد الجديدة التي يسعى إلى تحقيقها، فالفئات محدودة الدخل عندما تقدم لها مساعدات مالية حتما ستنقضي وتظل الحاجة كبيرة كما هي، ومن هنا حرصنا على التفكير في آلية جديدة لتحويل تلك الطاقات إلى أياد عاملة منتجة.

وأضاف ان مشروع «خله منتج 2» ضم العديد من التخصصات التالية (الخياطة للنساء فقط - والاستقبال - المقيم العقاري) وبلغ عدد المشاركين من الجنسين 31 مشاركة ومشاركة، وتم التركيز بشكل كبير جدا على التدريب الميداني، وحرصنا على المشاركة وزيارة الشركات والتعرف عن كثب على الأعمال.



ونحن لا نقدم دورات عادية فقط، بل نحرص على أن تكون هذه الفعاليات والأنشطة محطة مهمة في حياة المستفيد.

وبين الثويني أن مدة البرنامج التدريبي استمرت ثلاثة أشهر مكثفة مقسمة بين النظري والعملي، مؤكدا حرص المعهد كجهة وقفية لا تهدف للربح إلى تقديم الوسائل الحديثة في سبيل تنمية قدرات الشباب واستنهاض الهمم وشحذ العزائم.

من ناحيته، تقدم مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية الشيخ ناصر الزيد الى معهد كامز بالشكر على الجهود الحثيثة والكبيرة التي بذلها خلال تنفيذ مشروع «خله منتج 2»، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع المهمة تساهم وتدفع في سبيل تطوير الشباب واستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وحثهم على الأداء الوظيفي الأمثل، كما تمنى للمشاركين التوفيق والنجاح في الحياة العملية.