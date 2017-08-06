حثّ مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج أهل الكويت الخيرين على المساهمة في دعم مشروع الأضاحي الذي تنفذه اللجنة داخل الكويت ويستفيد منه شريحة كبيرة من المهتدين الجدد والجاليات المسلمة.

وبين أن مشروع الأضاحي يعد من المشاريع الموسمية المهمة التي تنفذها اللجنة ويلاقي إقبالا كثيفا من شريحة المستفيدين وتكلفة الأضحية الاسترالي تبلغ 62 دينارا والأضحية العربي 85 دينارا، وتطمح اللجنة من خلاله لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الجاليات المسلمة، والمهتدين الجدد الذين يعملون بكويت الخير وكذلك تعزيز روح وثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا».

وقال: «يتم اختيار الأضاحي التي تتماشى مع ضوابط الشريعة وكذلك يتم تجهيزها بطريقة مميزة وراقية، وتسليمها للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة بهدف ادخال الفرحة الى قلوبهم.