أطلقت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع «حج بالإنابة» عن المريض والعاجز والمتوفى وغير القادرين على أداء فريضة الحج بـ 300 دينار.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي ناصر الزيد: إن الحج فريضة من فرائض الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة، وقد أجمع العلماء على أن فريضة الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، وأن من رحمة ديننا العظيم أنه أجاز حج الإنابة عن العاجز والمريض والمتوفى، وهذا ما تقوم به نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تسهيلا على ذوي العاجز والمريض والمتوفى خدمة للمتبرعين الكرام.