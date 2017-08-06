فرج ناصر

التقى وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة للتباحث في عدد من المطالب النقابية التي تصب في صالح الموظفين.



بدوره ثمن رئيس نقابة العاملين في الوزارة بدر البربر حفاوة الاستقبال من قبل الوزير المطوع لأعضاء مجلس ادارة النقابة وتفهمه لكافة المطالب التي تم التباحث فيها واهمها عدم الخصم على الموظفين بأثر رجعي بدون وجه حق والإعفاء من البصمة للموظفين كما كان بالسابق واستبدال اجازات الفائض بدلا نقديا وإيجاد ماكينة صرف عند مدخل باب الوزارة.

وأوضح البربر أن اللقاء بين المطوع وأعضاء مجلس الادارة كان مثمر وبناء لاسيما انه وعد بدراسة كافة المطالب والعمل على تطبيقها في القريب العاجل وفقا للوائح والقوانين إيمانا منه بالدور الوطني والرائد الذي يؤديه موظفو الوزارة في دعم مسيرة التنمية من خلال المشاريع التي تنفذها الوزارة، مشيدا باستجابة وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم مؤخرا لمطلب النقابة بعمل مظلات في الساحة المقابلة للوزارة تيسيرا على الموظفين وتوفير الراحة لهم.

وقال عضو مجلس ادارة النقابة رئيس اللجنة الثقافية سليمان الدوسري ان مجلس ادارة النقابة حمل على عاتقه هموم ومشاكل اعضاء الجمعية العمومية وموظفي الوزارة لذا سيسعى خلال المرحلة المقبلة لتحقيق العديد من المطالب العمالية التي طال انتظارها، مثمنا تفهم وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع لمطالب اعضاء الجمعية العمومية فليس غريبا عليه تقديم الدعم والمساندة لكافة العاملين بالوزارة فقد أبدى تعاونه لتحقيق المطالب النقابية والتي من بينها الدعم المالي للنقابة ليتسنى لها تأدية دورها في تقديم انشطة وخدمات للأعضاء.



وفي سياق منفصل قال عضو مجلس ادارة النقابة جاسم العليوي ان مسابقة السحب على جوائز (آيفون وآيباد) التي اقامتها النقابة قد انتهت الخميس الماضي بفوز اثنين من اعضاء الجمعية العمومية، مشيرا الى ان مجلس ادارة النقابة قد وضع خطة لإقامة العديد من الأنشطة والمسابقات ومنها هذه المسابقة التي ستكون بصفة شهرية ودورية كنوع من انواع الانشطة والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها داخل مقر الوزارة والمواقع الخارجية من اعضاء الجمعية العمومية وسوف يزيد عدد الجوائز وقيمتها خلال المرحلة المقبلة.