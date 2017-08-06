قالت وزارة الدولة لشؤون الشباب إن التعاون القائم بينها وبين الإدارة العامة للطيران المدني لتعزيز العمل التطوعي للشباب أثمر في ايجاد فرص عمل تطوعية مميزة في ادارة العمليات لدى «الطيران المدني».

وأوضح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالإنابة مشعل السبيعي في تصريح صحافي ان التعاون بين الجانبين يهدف إلى تعزيز العمل التطوعي للشباب في الصيف لاسيما في مطار الكويت الدولي وذلك ترجمة لاستراتيجية الوزارة بالعمل على توسيع دائرة التطوع في البلاد من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح السبيعي انه قام بجولة في المطار برفقة عدد من المسؤولين في ادارة العمليات بمطار الكويت وإدارة العمل التطوعي وشهد وجود وتفاعل الشباب من خلال تنظيم وتسهيل سير العمل في المطار ومساعدة المسافرين خاصة أن هذه الفترة تعتبر وقت ذروة السفر في الصيف.

وأضاف أن المتطوعين عكسوا صورة مشرفة للشباب الكويتي المحب للعطاء ولخدمة الوطن مثنيا في الوقت ذاته على الادارة العامة للطيران المدني.

وذكر أن من أهداف هذا التعاون ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتنميتها لدى الشباب واستثمار وقت فراغهم وإكسابهم بعض المهارات والخبرات معربا عن امله في ان يستمر هذا التعاون.

من جهته، قال مدير إدارة العمليات في الطيران المدني بالتكليف عبدالرزاق بوربيع في تصريح مماثل إن تعاون مجموعة من الشباب مع الطيران المدني فيما يخص تسهيل حركة المسافرين في مطار الكويت وتقديم يد العون لكل مرتادي المطار يمثل ثقافة تعزز في نفوسهم حبهم لوطنهم وحرصهم على إعطاء جزء من وقتهم لوطنهم الذي قدم لنا ولهم الكثير.

وأضاف بوربيع ان الشباب المتطوعين عن طريق وزارة الدولة لشؤون الشباب يعملون على فترتين، مؤكدا استمرار الطيران المدني في التعاون المثمر مع وزارة الدولة لشؤون الشباب من أجل تحقيق الشراكة والأهداف السامية التي تعود بالنفع على الكويت.

من جانبه، وصف المتطوع محمد العازمي في تصريح مماثل فرصة التطوع مع الإدارة العامة للطيران المدني بـ «الفرصة المميزة»، مشيرا الى ان عملهم كمتطوعين يعكس صورة جميلة ومشرقة عن الكويت.