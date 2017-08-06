تغليظ عقوبات التوظيف الوهمي قيد الإنجاز

مشروع مرسوم لتنفيذ موافقة «الأعلى للقضاء» على تخفيض المدد البينية للترقيات

إعلان قبول أبناء العسكريين والشهداء في الجيش بعد أكتوبر المقبل

تقرير لـ «الأشغال» حول مبنى الركاب الجديد أمام مجلس الوزراء بهدف التسهيل والتسريع

لا شركات جديدة لتسويق الوقود حالياً





مريم بندق

يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا الاثنين، ويطلع المجلس على إجراءات وزارة الداخلية في الداخل والخارج حول الجديد في القبض على الهاربين من تنفيذ أحكام التمييز في قضية خلية العبدلي.

وبحسب تكليف المجلس لوزارة الأشغال بتقديم تقرير كل 3 أشهر ينظر المجلس في تقرير من وزارة الأشغال حول مراحل التنفيذ في مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت بهدف تسريع وتسهيل الإنجاز.



وتوقعت مصادر أن ينظر المجلس في إصدار مشروع مرسوم لتنفيذ الموافقة المحالة من المجلس الأعلى للقضاء على تخفيض المدد البينية بين ترقيات أعضاء النيابة والقضاء لتصبح المدة الأولى 5 سنوات على أن تكون باقي المدد للترقيات 4 سنوات ليتسنى العمل بها بعد نشرها رسميا.

وحول إعلان نتائج قبول أبناء كل من العسكريين والشهداء والأسرى في القوات المسلحة، قالت المصادر: لن يتم الإعلان قبل أكتوبر المقبل فالخطوات المطلوبة، بعد إحالة الحكومة مشروع قانون تعديل المادة 29 من قانون الجيش الى مجلس الأمة، ان تتم موافقة المجلس ومن ثم فرز المتقدمين وبعد ذلك تعلن النتائج.

وبشأن موعد إعلان اكتتاب المواطنين في اسهم محطة الزور الأولى، أجابت المصادر: ان المحطة اشتغلت بالكامل وحان وقت إعلان طرح اكتتاب المواطنين في الأسهم الذي سيتم قريبا جدا.

وردا على موافقة المجلس مبدئيا على تغليظ عقوبات التوظيف الوهمي وموعد إصدارها رسميا، ردت المصادر قائلة: إصدار تعديل القانون قيد الإنجاز.



من جانبها، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه سيتم تخصيص 54 محطة بنزين للشباب في شهر أكتوبر المقبل.



وأوضحت المصادر ان تسليم هذه المحطات سيتم من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت ان الجهة المختصة تعمل على قدم وساق للانتهاء من إجراءات اختيار وتخصيص هذه المحطات، وان الهدف من التخصيص فتح آفاق عمل جديدة للشباب الذين سيتم تخصيص هذه المحطات لهم بقصد جذبهم للمشروعات الصغيرة وللاعتماد على النفس.



وحول استحداث شركة جديدة لتسويق الوقود، أوضحت المصادر: حاليا توجد شركتان هما السور والأولى، إضافة إلى شركة البترول الوطنية، ولا معلومات حتى الآن عن استحداث شركة جديدة أخرى.