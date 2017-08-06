فرج ناصر

كلف مجلس الوزراء الإدارة العامة للطيران المدني وإدارة المشروعات السياحية بتشغيل وإدارة مطار الكويت المساند الجديد من قبل شركات عالمية، مؤكدا ان هذه الشركات ستكون هي المشغل الرئيسي لإدارة المطار، وستتكفل بجميع الأعمال المنوطة بالمطار من حيث التشغيل والصيانة وحركة الطائرات.

وأضاف أن مواقف السيارات التابعة للمطار المساند هي الأخرى سيتم إسنادها الى مستثمر محلي أو أجنبي لإدارتها وتشغيلها بكلفة لا تقل عن 8 ملايين دينار، وهي مواقف متعددة الأدوار ستخدم مرتادي المطار المساند الجديد.



وكشف مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني ان هناك 16 ألف حاج قطري سيسافرون لأداء فريضة الحج عن طريق مطار الكويت الدولي، موضحا أن إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتنظيم استقبال ومغادرة الحجاج القطريين من خلال إنجاز وإصدار كل التأشيرات والتصاريح الخاصة بهم.