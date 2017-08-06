أعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ بفرع بلدية الجهراء بحملة على إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة سعد العبد الله بعدما تم إخطار أصحاب العقارات بالإزالة .



وفي هذا السياق أكد رئيس فريق طوارئ الجهراء علي القويضي أن الحملة جاءت بتعليمات من مدير فرع المحافظة للقضاء علي ظواهر التعدي على أملاك الدولة حيث بدأت أول مرحة لإزالة التعديات بمنطقة سعد العبدالله و جاري العمل علي إزالة باقي التعديات بعد انتهاء المدة القانونية للإنذارات ببقية المناطق ، حيث أسفرت الحملة على إزالة 25 تعدي علي أملاك الدولة .



وناشد القويضي أهالي منطقة محافظة الجهراء بالحرص الشديد علي إتباع القوانين واللوائح حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسألة القانونية .

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور