أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قراراً يقضي بوقف صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الربيعية والصيفية في إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية اعتباراً من السنة المالية 2018/2019.

وأشارت المصادر إلى أن قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما يقارب من 600 ألف دينار وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة في تقليص الميزانيات وتخفيض المصروفات في وزارات الدولة.

وبينت المصادر أن قرار وقف الأنشطة الصيفية والربيعية لن يشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي تمت في السنة المالية الحالية بما فيها المخيم الربيعي الذي سيقام في موعده من العام الجاري.