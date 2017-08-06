فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس احمد الحصان عن إنجاز ٧٧في المئة من مشروع انشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزءالغربي من شارع جمال عبدالناصر حتى تاريخه مؤكدا سير العمل بخطى ثابتة نحو الانجاز والتسليم للاستفادة منه في تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان المشروع يتم انجازه بكلفة اجمالية ٣٤.٩٣٤مليون دينار بهدف رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وتحقيق مستويات عالية من الامان والسلامة موضحا ان المشروع يتضمن اعمال طرق بطول اجمالي ٦.٥٠٢ متر بعرض ٣٢متر ويتكون من ٣ حارات في كل اتجاه اضافة الى حارات الطوارئ بالاضافة الى اعمال الجسور بعدد ٣ بطول اجمالي ١.٦٥٠كيلو متر تمر اعلى ٤تقاطعات رئيسية بالاضافة الى تنفيذ اعمال الخدمات الرئيسية اللازمة وتابع الحصان بان هناك متابعة حثيثة للخطوات التنفيذية بالمشروع لتحفيزالعاملين فيه على تسريع وتيرة العمل وتلافي أي معوقات وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الرامية الى انهاء المشاريع في مواعيدها التعاقدية للاستفادة منها في رفع كفاءة الطرق وتسيير الحركة المرورية في جميع المناطق والتقليل من الحوادث المرورية وزيادة معدلات الامان والسلامة عليها مشددا على حرص القطاع على تنفيذ كافة مشاريع الطرق وفقا للمعايير العالمية كركيزة اساسية من ركائز التنمية التي تنشدها حكومتنا الرشيدة في كافة المجالات