هاني الظفيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار الجهود الأمنية التي يقوم بها قطاع الأمن الجنائي للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم بحوزته 4 كيلوغرامات من مادة الشبو ومواد سائلة وميزان حساس.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات عن قيام عراقي بالاتجار بالمخدرات حيث تم عمل التحريات وجمع المعلومات التي أكدت صحة المعلومات وتم اخذ الإجراء القانوني اللازم وضبطه في مسكنه بمحافظة الأحمدي وبتفتيشه عثر معه على 4 كيلو من مادة الشبو ومواد سائلة وبسؤاله عما نسب اليه اعترف بانه يقوم بتصنيع مادة الشبو في مسكنه.

واكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.