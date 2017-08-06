أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يوم امس قرارا تضمن تعيين عدد 49 ضابطا من رتب مقدم وعقيد في جميع المنافذ «البرية والجوية والبحرية».

وقال مصدر ان التعيينات الجديدة بهدف تحقيق نوع من الضبط والربط في قطاع المنافذ، وفيما يلي أسماء الضباط المعينين:

أمن المنافذ

مقدم فهد محمد عبدالرزاق القطان ـ مدير إدارة مكتب الوكيل المساعد

مقدم حمد بندر ناصر الحميدي ـ مدير مركز التدريب التخصصي

مقدم عبدالله حسين عباس دشتي ـ مساعد مدير مركز التدريب التخصصي

الإدارة العامة لأمن المطار



عقيد احمد يوسف احمد الخلف ـ مدير ادارة امن المطار

مقدم سليمان خالد سليمان الحميدان ـ مساعد مدير ادارة امن المطار

مقدم مساعد ثابت محمد المهنا ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن المطار

عقيد زيد فرحان حسن الشمري ـ مساعد مدير ادارة الرقابة الأمنية

عقيد ابراهيم علي محمود الخليل ـ مدير ادارة امن المراسم

مقدم احمد مصطفى عبداللطيف خان ـ مساعد مدير ادارة امن المراسم

مقدم عبدالله احمد عبدالله العبيد ـ مساعد مدير ادارة العمليات

مقدم حمد عصام علي العمير ـ مدير ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة

مقدم صقر احمد صقر الغانم ـ مساعد مدير ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة

عقيد انور صالح راشد السليمان ـ مدير عمليات مناوب

الإدارة العامة لأمن الموانئ



عقيد عايد فهد عايد المطيري ـ مساعد مدير ادارة امن الموانئ النفطية

عقيد حمد عبدالله عبدالرضا عوض ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن الموانئ النفطية

عقيد سليمان علي عبداللطيف خليفوه ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن الموانئ النفطية

عقيد علي ناصر مسيب عباس ـ مساعد مدير ادارة امن ميناء الشويخ

عقيد فهد خالد حمود الدبوس ـ مساعد مدير مناوب ـ إدارة امن ميناء الشويخ

مقدم نهار محمد خالد المتتلقم ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن ميناء الشويخ

مقدم نواف فلاح علي الحصينان ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن ميناء الشويخ

عقيد عبدالله ايوب يعقوب الماجد ـ مدير ادارة امن ميناء الدوحة

عقيد محمود محمد احمد العجلان ـ مساعد مدير ادارة امن ميناء الدوحة

عقيد عوض محمد دعسان العازمي ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن ميناء الدوحة

عقيد عبدالله حمدان عبدالله العتيبي ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة امن ميناء الدوحة

مقدم يوسف عبدالله محمد المريفع ـ مساعد مدير ادارة امن ميناء الشعيبة

مقدم صقر سليمان روضان الروضان ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة أمن ميناء الشعيبة

مقدم ناصر كاظم غلوم علي ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة أمن ميناء الشعيبة

مقدم ابراهيم خليل ابراهيم صنقور ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة أمن ميناء الشعيبة

مقدم علي فيصل علي حمادة ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة أمن ميناء الشعيبة

مقدم ناصر سعد محمد العجمي ـ مساعد مدير ادارة العمليات

عقيد جاسم محمد صالح عيسى الوزق ـ مدير ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة

مقدم يعقوب حامد مازن المطيري ـ مساعد مدير ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة

عقيد خليل جاسم محمد المشموم ـ مدير عمليات مناوب

عقيد نواف خليفة راشد الوهيب ـ مدير عمليات مناوب

مقدم سلطان ناصر تركي العتيبي ـ مدير عمليات مناوب

عقيد عبدالله مصطفى عبدالله الكندري ـ مدير عمليات مناوب

الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية



عقيد فهد عبدالكريم عبدالرحمن السعيد ـ مدير ادارة منفذ السالمي

مقدم علي يوسف علي التمار ـ مساعد مدير ادارة منفذ السالمي

مقدم سليمان نعمان علي المتيرف ـ مساعد مدير مناوب ـ ادارة منفذ السالمي

مقدم عبداللطيف يوسف عبدالله الخراز ـ مساعد مدير ادارة منفذ العبدلي

عقيد جاسم محمد يوسف الحماد ـ مدير ادارة منفذ النويصيب

مقدم يوسف يعقوب يوسف المهيني ـ مساعد مدير ادارة منفذ النويصيب

عقيد فهد محمد حمد المخيال ـ مدير ادارة العمليات

عقيد محمد قليفص ضاوي العازمي ـ مدير ادارة الخدمات المالية والادارية والصيانة

عقيد محمد عبدالله عماش الحربي ـ مدير عمليات مناوب

عقيد فالح حسيان محمد الدوسري ـ مدير عمليات مناوب

عقيد حمود مساعد ناصر الهاجري ـ مدير عمليات مناوب

عقيد صلاح فلاح سعود النمران ـ مدير عمليات مناوب

عقيد مشعل سهو مطلق الخالدي ـ مدير عمليات مناوب