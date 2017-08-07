أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لافتا الى ان ذلك من أولويات المحافظة، وأنها تعمل في هذا الاتجاه على أرض الواقع عبر العديد من الشراكات الناجحة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية، خاصة تلك التي تمارس نشاطها في نطاق محافظة الأحمدي.

وخلال لقائه أمس المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة أوريدو للاتصالات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، قال الخالد ان اللقاء كان مثمرا، حيث تم بحث التعاون المشترك بين محافظة الأحمدي وشركة اوريدو، والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للقطاعين العام والخاص بالكويت بما يعود بالفائدة على المجتمع الكويتي بوجه عام وعلى محافظة الأحمدي على نحو خاص.

وشدد الخالد على ان اقتصادات الدول المتقدمة تنمو وتزدهر بفضل التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين القطاعات الرسمية والأهلية، لافتا الى ان القطاع الخاص الكويتي شريك فاعل في البرامج والأنشطة التنموية والمجتمعية التي تنظمها المحافظة، باعتباره رافدا أساسيا وحيويا من روافد التنمية المنشودة، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الخاصة العاملة في نطاق المحافظة تعمل على دعم جهود وبرامج محافظة الأحمدي التنموية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز سبل الشراكة المثمرة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهالي وقاطني المحافظة على النحو المنشود.