محمد راتب

علمت «الأنباء» من مصدر في اتحاد الجمعيات التعاونية أن قرارا صادرا من وزارة الشؤون يدعو إلى «إعادة فرز أوراق المرشحين» في انتخابات الاتحاد وتحديد يوم غد الثلاثاء موعدا له، قد يفضي إلى تغيير في الصورة الحالية لمجلس الإدارة.

وجاء في القرار الوزاري أن التظلم الذي تقدم به كل من راشد بورسلي عضو تعاونية الشامية وسامي المنيخ عضو جمعية الخالدية على انتخابات الاتحاد تمت دراسته وانتهى إلى إخطار كل مرشحي الاتحاد لحضور إعادة الفرز في صالة إدارة تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك الساعة ٩ صباحا.

ووفقا للآلية القانونية المتبعة، فإن إعادة الفرز تتضمن حصر كشوف من له الحق في التصويت، وحصر من قام بالتصويت فعليا، وعدد البطاقات الصحيحة، وعدد البطاقات الخاطئة وسبب استبعادها) ومن ثم البناء على معطيات قانونية صحيحة، في المقابل تقدم خمسة من أعضاء الاتحاد بطلب إنذار قضائي لوقف القرار الوزاري بإعادة الفرز لما قد تشوبه من ثغرات قانونية تتعلق بفترة التظلم، إلا أن مصدرا أكد أن المرشحين قد تقدما بالتظلم خلال الفترة القانونية السليمة وهي ٦٠ يوما من موعد الانتخابات، إلى جانب أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت قرارها خلال فترة ٦٠ يوما من وقت تقديم التظلم.