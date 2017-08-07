محمد راتب

استجابة لتأهب الأمن العام لضبط هاربي «خلية العبدلي» اكد ضباط الصف المتقاعدون استعدادهم التام للمشاركة في اداء الواجب الوطني خلال التعبئة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجهات الأمنية التابعة لها، ودعم كل ما يسهم في ضبط المجرمين الفارين وفي نفس الوقت تماسك الجبهة الداخلية والتعزيز من اللحمة الوطنية.

وقال يوسف الغربللي في تصريح لـ «الأنباء»: إن ضباط الصف المتقاعدون وافقوا على المشاركة بجميع إمكانياتهم وخبراتهم في تلبية نداء الوطن وسداد أي نقص لدى القوات الاربعة، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة صاحب السمو والحكومة في تطبيق القانون.