أظهرت بيانات الإدارة العامة للطيران المدني أمس زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 24% خلال شهر يوليو الماضي بإجمالي 1.4 مليون راكب مقابل 1.1 مليون راكب في يوليو 2016.

وقالت الإدارة في بيان لـ «كونا»: ان حركة الركاب القادمين بلغت 646.9 ألف راكب في يوليو الماضي مقارنة بـ 478 ألف راكب الشهر ذاته من 2016 في حين بلغت حركة المغادرين نحو 768 ألف راكب في يوليو الماضي مقابل 660 ألف راكب الشهر ذاته من العام الماضي.

وذكرت ان عدد الطائرات المشغلة من وإلى مطار الكويت الدولي ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 7% بإجمالي 10.3 آلاف رحلة مقابل 9659 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت ان الرحلات التجارية القادمة والمغادرة في يوليو الماضي بلغت 10.03 آلاف رحلة مقابل 9222 رحلة في يونيو 2016.

وعن حركة الشحن الجوي في مطار الكويت، قالت الإدارة انها ارتفعت بنسبة 43% لتبلغ إجماليا 21 مليون كيلوغرام مقارنة بحركة شحن جوي بلغت نحو 14.7 مليون كيلوغرام في يوليو 2016.

وبينت ان حركة الشحن الوارد في يوليو الماضي بلغت 15.6 مليون كيلوغرام مقارنة بنحو 12.11 مليون كيلوغرام في يوليو 2016، مشيرة إلى ان حركة الشحن الصادر في يوليو الماضي بلغت نحو 5.4 ملايين كيلوغرام مقارنة بـ 2.6 في الفترة نفسها من عام 2016.