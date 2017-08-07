إنهاء خدمات 1200 موظف على بند المكافآت

عاطف رمضان

قال الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون في وزارة الإعلام مجيد الجزاف: إن الوزارة اعتمدت خطة مستقبلية لتطوير العنصر البشري في قطاع التلفزيون «اداريا وفنيا وماليا»، وتطوير وتحديث الاجهزة بالاضافة الى تدريب المخرجين خلال الفترة الاخيرة.

واضاف الجزاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اكثر من 2250 موظفا لدى القطاع يحظون بالدعم والاهتمام من قبل الوزارة، وان أكثر من 90% من برامج التليفزيون تم تخفيض مدة عرضها من 90 الى 30 دقيقة وذلك لكسر الملل لدى المشاهدين مع مراعاة تقديم المادة العلمية أو فكرة البرنامج بشكل موجز وكذلك اتاحة الفرصة لمشاركة جميع معدين البرامج من خلال تقديم أعمالهم والاستفادة منها.

وكشف عن اعتماد خطة من شانها احداث نقلة نوعية للقناة الثالثة والقناة الاولى خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص انهاء خدمات 1200 موظف، قال ان الوزارة انهت خدماتهم من كان يعمل على بند المكافآت، وذلك للاعتماد على موظفي الوزارة الذين يعملون بشكل اساسي واتاحة الفرصة لهم والاستفادة من خدماتهم.

وقال ان قناة القرين التي تعتبر من أفضل القنوات في منطقة الخليج اهتماما بالتراث القديم وذلك بشهادة متخصصون في مجال التليفزيون، قد تلقت مباركة من قبل وزير الاعلام السابق، ودعم لامحدود من قبل وكيل الوزارة طارق المزرم، وهي قناة تثقف جيل الشباب وتعرفهم بماضي اجدادهم.

وقال ان الوزارة تركز على شريحة الشباب من المجتمع، وان الوزارة لديها ارشيف كبير يحوي 150 الف عمل، وهناك اهتمام كبير من قبل الوزارة بجميع القنوات، لاسيما التي تهم بالشباب سواء في المجال الرياضي او المجالات الاخرى.