عاطف رمضان

اكد رئيس مركز التدريب والتطوير الهندسي في جمعية المهندسين م.أنس الحديب أن المركز أتم إعادة تأهيل مرافقه بمقر الجمعية، وانه تم الانتهاء من تطوير القاعات وتزويدها بأنظمة عرض مرئي متطورة وتوفير أدواء مريحة للمتدربين والمدربين على حد سواء مع توفير شبكة اتصال مباشر واعتماد شعار جديد ووضع تصاميم جديدة واطلاق فعاليات المركز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة بالجمعية.

وقال الحديب أنه وبالتزامن مع هذه التطويرات فقد أطلقنا عددا من البرامج التدريبية الصباحية والمسائية خلال الصيف للزملاء والزميلات للاستفادة بما يلبي احتياجات المهندسين في أعمالهم الموقعية، وأن هذه البرامج تشمل كل التخصصات الهندسية وستكون مدعومة من مجلس ادارة الجمعية والجهات الراعية لفعاليات المركز.

وأضاف أن البرامج التي تم اطلاقها للفترة المسائية في شهري أغسطس وسبتمبر هي: «إدارة العقود والأوامر التغييرية وقراءة المخططات الكهربائية، المباني الخضراء والتقييم «ال اي دي»، كتابة التقارير الهندسية - الفنية باللغة الانجليزية، برنامج الريفت المعماري، الجدولة والتحكم بإدارة المشروعات وبرنامج «ستادبرو»، اما البرامج الصباحية فهي مستمرة، ويمكن التسجيل في هذه البرامج بمقر الجمعية خلال الفترتين الصباحية والمسائية».

وأعرب عن سعادته بإنجاز لجنة التدريب بالجمعية خلال الفترة الماضية والاتفاق والتعاون مع فريق «انجنييربلس» لدورات الهندسة الكهربائية والخاصة بالتأهيل للحصول على رخصة تشغيل محطات التحويل الرئيسية، بالاضافة الى الدورات المسائية الاضافية واعداد واعتماد برنامج التدريب الثاني لحديثي التخرج بالتعاون مع اعادة الهيكلة وتنفيذ برنامج خاص عن ادارة المشاريع لمهندسي وزارة الخارجية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية من خلال التواصل مع قطاعات وادارات التدريب والتطويرالخاصة بتلك الجهات.

ووجه الحديب في ختام تصريحة الشكر لجميع الجهات الحكومية التي أبدت تعاونا مع المتطوعين، مثمنا دعم رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية لتعاونهم وتسهيل كل العقبات التي نواجهها خلال العمل بالمركز من بث روح العمل الجماعي ودعم طموحات الشباب المتطوعين للعمل بالمركز.