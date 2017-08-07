تحسين بيئة العمل لدى الموظف الجمركي اجتمع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي مع المسؤولين بلجنة الميزانيات بمجلس الأمة بمقر المجلس الأسبوع الماضي، وتناول الاجتماع عرض وتوضيح وشرح أهم وآخر التطورات التي جرت على ميزانية الإدارة العامة للجمارك. كما تناول أهم المشاريع التطويرية التي تهدف لتحقيقها الجمارك الكويتية والنظرة المستقبلية لها، والتي من المهم ان يكون المسؤولون بلجنة الميزانيات في مجلس الأمة على اطلاع بها.

واستمعت الإدارة العامة للجمارك ممثلة في المستشار جمال الجلاوي وحضور نائب المدير للشؤون الجمركية ومدير الإدارة المالية والفنية بالتكليف الى أهم المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة على ميزانية الجمارك في السنوات السابقة وعلى وجه الخصوص المتكررة منها.

وأوضح الجلاوي ان الإدارة العامة للجمارك خلال الفترة القصيرة الماضية قامت بمعالجة الكثير من تلك المخالفات والملاحظات وفي وقت قصير وبصورة عاجلة، كما أنها وضعت خطة زمنية محددة المعالم من خلال لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي لجنة جمركية تعمل على الرد والتوضيح ووضع الحلول ومعالجة كل المخالفات والملاحظات التي ترد من قبل الجهات الرقابية كافة.

وأكد انه وفور تسلمه العمل كمدير عام للجمارك وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وضع خطط تطويرية وإصلاحية استراتيجية تهدف الى تطوير العمل الجمركي بكل قطاعاته من جهة وتطوير الناحية الإدارية والمالية والفنية من جهة أخرى.

وقال ان ما تم التطرق إليه في الاجتماع مع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة يأتي في مقدمته تحسين بيئة العمل لدى الموظف الجمركي الذي هو أساس أي عملية تطوير او إصلاح داخل المؤسسة الجمركية، لافتا الى انه ثابت على أهدافه بأن يجعل المؤسسة الجمركية مواكبة للمؤسسات الجمركية العالمية وليست الإقليمية فقط، وان اولى الخطوات قد بدأت بالفعل من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الذي طال انتظاره سابقا.

وأضاف الجلاوي انه سيحسم إقراره خلال الفترة القصيرة جدا القادمة بالتعاون المثمر والبناء مع ديوان الخدمة المدنية، وأنه عازم على تطوير وتسهيل حركة دخول وخروج السلع والبضائع من وإلى الكويت بانسيابية تامة وبتسهيل في الإجراءات مع عدم الإخلال بالناحية الرقابية وعمليات التفتيش عليها، مؤكدا ان من نتائج وأثار هذا الأمر حماية الكويت من دخول المواد الممنوعة كافة وزيادة دخل الدولة من الرسوم الجمركية.

وشكر الجلاوي المسؤولين بلجنة الميزانيات بمجلس الأمة على حرصهم واهتمامهم بالمؤسسة الجمركية.