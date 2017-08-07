عبدالعزيز الفضلي

عقدت لجنة التسيير بوزارة التربية اجتماعا مساء امس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وبحضور وكيل الوزارة د.هيثم الأثري ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم وعدد من الوكلاء المساعدين وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية الاعلامية التربوية وكيفية تطويرها من خلال البرامج التوعوية التي تهدف الى الارتقاء بمستوى المعلم والمتعلم.

من جانب آخر كشفت مصادر تربوية قانونية مطلعة لـ «الأنباء» ان موجهة فنية لإحدى المواد الدراسية رفعت دعوى قضائية على وزارة التربية تطالبها بتعويض مادي مقداره 100 ألف دينار عما أصابها من أضرار مادية وأدبية ناتجة عن إصابتها بكسور عظمية في أماكن متفرقة من جسدها اثر حادث مروري حصل في عام 2015.

وأوضحت المصادر ان ادعاء الموجهة جاء على خلفية تكليفها بمأمورية رسمية لتسلم الاعلام الخاصة باحتفالية الاعياد الوطنية، مشيرة الى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة القضية من جميع الجوانب استعدادا لحضور جلسة المحكمة المحدد نظرها يوم 12 سبتمبر المقبل.