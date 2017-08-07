فرج ناصر

اعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة م.احمد الحصان إنجاز ٧٧% من مشروع انشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر، مؤكدا سير العمل بخطى ثابتة نحو الانجاز والتسليم للاستفادة منه في تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان المشروع يتم انجازه بتكلفة إجمالية ٣٤.٩٣٤ مليون دينار بهدف رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة، موضحا ان المشروع يتضمن أعمال طرق بطول اجمالي ٦.٥٠٢ امتار بعرض ٣٢ مترا ويتكون من ٣ حارات في كل اتجاه اضافة الى حارات الطوارئ بالاضافة الى أعمال الجسور بعدد ٣ بطول اجمالي ١.٦٥٠ كيلومتر تمر اعلى ٤ تقاطعات رئيسية بالاضافة الى تنفيذ اعمال الخدمات الرئيسية اللازمة.