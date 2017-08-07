دشتي: المهرجان ترجمة لتوصيات ملتقى تحديات منتجي التمور

السلطان: ندعو الجميع إلى الاستفادة من عروض المهرجان ولدينا مفاجآت عادل الشنان

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية اصدقاء النخلة د.عادل دشتي انطلاق مهرجان البرحي الكويتي الاول من نوعه على مستوى الكويت تنفيذا لتوصيات الملتقى الاول لمواجهة تحديات منتجي التمور من المزارعين الكويتيين والذي يشهد مشاركة نخبة من منتجي النخيل في الوطن العربي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بهدف تشجيع المنتج الوطني للنخيل والمزارع الكويتي تحديدا، مشيرا الى ان المهرجان يأتي بالتعاون مع جمعية الزهراء التعاونية وعدد من الشركات الزراعية والمزارع الكويتية، بالاضافة الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة بقطاع المساجد، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ودعا دشتي خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن مهرجان البرحي الكويتي الاول صباح امس المواطنين والمقيمين الى الحضور والمشاركة في المهرجان الذي سيكون على مدى ثلاثة ايام متتالية بدءا من اليوم الاثنين حتى يوم الاربعاء تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبمشاركة عدد من النخب الخليجية المنتجة للتمور للاستفادة من العروض والمفاجآت التي ستكون مميزة طوال فترة المعرض، كما اعلن مشاركة شخصيات بارزة وذات خبرة عالية في المهرجان من دول الخليج العربي.

واكد ان المهرجان سيقدم فكرة جديدة ورائعة في عالم تسويق التمور على مستوى البلاد، بالاضافة الى المنافسة من حيث الاسعار والجودة مما سيتيح للمستهلكين الفرصة السانحة للاستفادة من هذه الايام الثلاثة الخاصة بفترة العرض.

من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء التعاونية مساعد السلطان ان رؤية الجمعية في تحقيق اهداف وطموحات المساهمين واهالي المنطقة دفعت المجلس لبذل المزيد من الجهد للوصول الى الهدف الاساسي لمبدأ الحركة التعاونية وهو توفير كل الخدمات والسلع واحتياجات المنطقة من خلال منشآت الجمعية واسلوب إدارتها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد حققت جمعية الزهراء التعاونية ما كانت تصبو اليه من احداث نقلة نوعية في مجال العمل التعاوني رغم ما شهده السوق الكويتي من ارتفاع اسعار السلع بنسب متفاوتة واستطعنا المحافظة على استمرار الاداء التسويقي المتميز وتحقيق نمو مناسب وتوفير البدائل والخدمات بأسعار تنافسية.

واضاف السلطان ان مجلس الادارة واصل خطته السنوية لإقامة المهرجانات التسويقية المتنوعة والتي حازت اعجاب وتقدير اهالي المنطقة .