المطيري: المطوع والعجمي تعرضا لحادث خطير ومستشفى المنطقة المقسومة غير مجهز

طالبت نقابة نفط الخليج إدارة الشركة بتوفير لجنة طوارئ طبية وخط هاتف على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة الحالة الصحية للزملاء الذين يتعرضون لحوادث داخل اراضي المملكة من عمال شركة نفط الخليج في المنطقة المقسومة بالخفجي.

وقال عضو مجلس الادارة وامين الصندوق بنقابة نفط الخليج مشعل المطيري في تصريح: ان عددا كبيرا من الزملاء تعرضوا لحوادث خطيرة في المنطقة المقسومة (عمليات الوفرة - الخفجي) خلال الفترة القليلة الماضية تسببت في وفاة عدد منهم، وتعرض آخرون لإصابات بالغة، ما يستدعي تحركا فاعلا وعاجلا من شركة نفط الخليج للحفاظ على ارواح ابناء الكويت من عمال الشركة في المنطقة المقسومة.

وكشف المطيري عن تعرض الموظف فيصل المطوع من عمليات الخفجي المشتركة OND لحادث مروري خطير وتم تحويله لمستشفى الخفجي العام عن طريق إسعاف الهلال الأحمر وقلبها بأيام تعرض كذلك الزميل علي العجمي لحادث مماثل، داعيا الله ان يتم عليهما نعمة الشفاء العاجل وان يرحم جميع الزملاء الابرار.

وأوضح ان منطقة العمل في الخفجي تقع على تقاطعات خطرة جدا، حيث يكثر فيها النقل السريع والشاحنات بدون اي مطبات، وكثيرا ما تتكرر نفس الحوادث بسبب تجاوز الشاحنات.

وقال: ان مستشفى العمليات المقسومة الذي يقع تحت الادارة المشتركة غير مجهز بالتجهيزات الكاملة حيث يتعرض الكثير من الزملاء اما لحوادث عمل او حوادث مرورية ولا يمكن إسعافه فورا بسبب عدم وجود لجنة طوارئ طبية تشرف على حالته وتبلغ ادارة الشركة وذويه بالحالة فورا، والتي قد تستدعي إجراء عمليات جراحية عاجلة تتطلب موافقة الأهل.

وشدد على ضرورة تخصيص لجنة طوارئ طبية مختصة برئاسة إدارة شركة نفط الخليج ومستشفى عمليات الخفجي المشتركة وتوفير خط هاتف على مدار الساعة للتواصل معها مباشرة من الكويت، وتكون معنية بمتابعة حالة اي زميل يتعرض لأي حادث في داخل أراضي المملكة.