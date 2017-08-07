نفت الإدارة العامة للجمارك ما أشيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تهريب حاويتين في ميناء الشويخ في 30 يوليو 2014.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان صحافي: بالإشارة الى ما ذكر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهريب حاويتين من ميناء الشويخ لم تبلغ بهما لجنة التحقيق كما جاء بالخبر، فإن الإدارة العامة للجمارك تؤكد أن الإرساليتين سالفتي الذكر خضعتا لجميع إجراءات التوثيق والتدقيق والتفتيش، حيث تم توثيق الإرساليتين بموجب البيانين رقمي 72056، 72112 المؤرخين في 30/7/2014 وسددت الضريبة الجمركية المستحقة عليهما بموجب سندي الإيداع رقمي 400133985، 400133989 بتاريخ 26/7/2014 و29/7/2014 لدى بنك الكويت التجاري، وتم التدقيق عليهما وكذلك تفتيشهما وفقا للإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في القانون الجمركي رقم 10 لسنة 2003 وقد خرجت من بوابة الخروج بتاريخ 31/7/2014.

وأرفقت الإدارة العامة للجمارك وثائق تبرهن على سلامة الإجراءات المتبعة بما في ذلك الضريبة الجمركية المستحقة على الحاويتين والصادر بهما سند إيداع، كما أرفقت في بيانها توقيت خروج الحاويتين، وهو ما يؤكد عدم صحة تهريب الحاويتين كما أشيع في وسائل التواصل.