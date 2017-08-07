السبيعي: تفاعل الشباب يعكس صورة مشرفة للكويت

‎تعاونت وزارة الدولة لشؤون الشباب مع الإدارة العامة للطيران المدني في ايجاد فرص تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي للشباب في مطار الكويت خلال فترة الصيف وذلك ترجمة لاستراتيجية الوزارة في العمل على توسيع دائرة التطوع من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.

‎وفي هذا الصدد قال وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالإنابة مشعل السبيعي إن التعاون أثمر عن خلق فرص تطوعية مميزة للشباب للعمل في الإدارة العامة للطيران المدني وبالتحديد في إدارة العمليات.

‎وأضاف السبيعي خلال جولة قام بها في المطار برفقة عدد من المسؤولين في ادارة العمليات بالمطار وإدارة العمل التطوعي، شهدنا تواجد وتفاعل الشباب، من خلال تنظيم وتسهيل سير العمل في المطار ومساعدة المسافرين خاصة أن هذه الفترة تعتبر وقت ذروة السفر في الصيف، مبينا أن المتطوعين عكسوا صورة مشرفة للشباب الكويتي المحب للعطاء وخدمة الوطن، لافتا الى ان من أهداف التعاون ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتنميتها لدى الشباب، واستثمار وقت فراغهم وإكسابهم بعض المهارات، واستثمار الوقت بكل ما هو صالح ونافع هو الاستثمار الأفضل، متقدما بالشكر الى الإدارة العامة للطيران المدني على التعاون المنشود والمبذول.

‎من جهته أكد مدير إدارة العمليات في الطيران المدني بالتكليف عبدالرزاق بوربيع أن تعاون مجموعة من الشباب مع الطيران المدني فيما يخص تسهيل حركة المسافرين في مطار الكويت وتقديم يد العون لمرتادي المطار يمثل ثقافة تعززت في نفوسهم وحبهم لوطنهم وحرصهم على إعطاء جزء من وقتهم لوطنهم.

‎وذكر بوربيع ان الشباب المتطوعين يعملون على فترتين من الساعة 3 إلى 7 مساء ومن 25.7 إلى 11 مساء، معربا عن شكره لجهودهم وتكاتفهم مع منتسبي إدارة العمليات في الطيران المدني، مؤكدا ان الطيران المدني مستمرة في التعاون المثمر مع وزارة الدولة لشؤون الشباب من أجل تحقيق الشراكة والأهداف السامية التي تعود بالنفع على الكويت. ‎

من جهة اخرى وصف المتطوع محمد العازمي فرصة العمل مع الإدارة العامة للطيران المدني المميزة، قائلا: من خلال عملنا كمتطوعين فإننا نعكس صورة لجميع البلاد العربية بأن الكويت هي بلد الإنسانية اقتداء بقائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير.