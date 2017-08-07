محمد راتب

أكد رئيس اللجنة الإدارية والمالية في تعاونية مشرف ناصر معرفي ان جمعية مشرف التعاونية سباقة في تطبيق قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتا إلى انه فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية وبرنامج إعادة الهيكلة لتوفير فرص عمل وتعيين الكويتيين في قطاع الجمعيات التعاونية وما تضمنه من تنسيق ونماذج اعتماد الفرص المتاحة للعمل، فقد تم استقبال عدد من الكويتيين المرشحين للعمل في تعاونية مشرف ممن تنطبق عليهم الشروط المناسبة للعمل وفق المؤهلات العلمية واحتياجات الجمعية.

وأضاف معرفي اننا نطمح إلى دعم وتشجيع وبناء فرص حقيقية للشباب وتعزيز التعاون والتنسيق مع مبادرات إعادة هيكلة القوي العاملة والى نوعية العمل في التعاونيات وفق احتياج الجمعية للمهن المتوافرة وخلق أفضل بيئة عمل لهم ليستطيعوا تحقيق طموحاتهم من خلال ما يرونه مناسبا، مؤكدا أن تعاونية مشرف تبذل جهودا متواصلة لدعم الشباب الكويتيين من لديهم الرغبة بالعمل التعاوني.

وأضاف معرفي: تتميز جمعية مشرف بالمصداقية في كل الأنشطة والمهرجانات والأعمال وبرؤية واضحة تجعلها دائما في مقدمة الجمعيات التعاونية وتسير على خطوات مزدهرة وواعدة بالنجاح إداريا وماليا وان مجلس الإدارة يرحب دوما بالمبادرات والاقتراحات البناءة التي من شأنها الحفاظ على تميز الخدمة ومواكبة التطور وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز نجاحنا واستمرارنا نحو الريادة ووضع خطط مستقبلية للتطوير ونهج إداري ومالي مميز لحصد المزيد من النجاح في العمل والارتقاء بالخدمات لخدمة المنطقة والمساهمين.