أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارا يقضي بإيقاف صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الربيعية والصيفية في إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية اعتبارا من السنة المالية 2018-2019.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الجبري سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما يقارب 600 ألف دينار، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تقليص الميزانيات وتخفيض المصروفات في وزارات الدولة.

وبينت المصادر أن قرار إيقاف الأنشطة الصيفية والربيعية لن يشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي تمت في السنة المالية الحالية بما فيها المخيم الربيعي الذي سيقام في موعده من العام الحالي.