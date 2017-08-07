ثمن مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس تعاون أهل الكويت المميز مع المشاريع الخيرية والإنسانية التي تطرحها اللجنة داخل وخارج الكويت والتي تهدف إلى مد يد العون للمستفيدين ومساعدتهم على تخطي أعباء الحياة.

وبين الدبوس أن اللجنة بفضل الله ثم بدعم المحسنين وزعت 7621 وجبة إفطار صائم داخل وخارج الكويت وحرصنا على اختيار الأماكن الأكثر احتياجا مع المراعاة الشديدة لجودة ونظافة الوجبات وصلاحيتها للاستخدام الأدمي وذلك من خلال توافر فرق عمل تشرف على عملية تسلم وتوزيع الوجبات بشكل يومي وتم توثيق الولائم ونشرها بشتى وسائل التواصل الخاصة باللجنة.

وفيما يتعلق بحفر الآبار تلقت اللجة تبرعات لحفر 91 بئر مياه في بنغلاديش وباكستان ونحرص على اختيار الأماكن الأشد احتياجا والتي يعاني فيها السكان من صعوبة بالغة في الحصول على الماء النظيف الذي يليق بالاستخدام الادمي ونقوم بزيارات ميدانية لتفقد مشاريعنا الخارجية التي نعكف على تنفيذها للوقوف على اخر المستجدات وكذلك تقديم التقارير اللازمة للمتبرعين مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء».

واضاف: شهدت اللجنة إقبالا مميزا لمشروع بناء المساجد حيث تم التبرع لبناء 14 مسجدا في كل من باكستان وبنغلاديش وبدورنا نزور المناطق قبل البدء للتعرف عن كثب على مدى حاجة تلك المنطقة للمسجد وبعد موافقة لجنة العمل الخارجي نبدأ في التنفيذ عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة التي نتعاون معها والتي تمتاز بالسرعة في التنفيذ والدقة، وللمسجد أهمية خاصة لدينا فهو ليس بناء يشيد فحسب بل نسعى ليكون مركز اشعاع ديني وثقافي وتربوي يعلم أبناء المسلمين الفضيلة وحسن الخلق ونختار للمسجد إماما من خريجي كلية الشريعة ونقيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم كذلك ولائم الإفطار والأضاحي وغيرها من أوجه البر والإحسان.